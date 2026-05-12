Мужчина погиб в пожаре из-за женщины, оставившей без присмотра печь в Приморье

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела о гибели 33-летнего мужчины при пожаре в селе Булыга-Фадеево Чугуевского округа. По делу проходит 51-летняя местная жительница. Она обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следствием собрана доказательная база. Дело направлено в суд. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Трагедия случилась в ночь с 25 на 26 октября 2025 года. Обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находилась в кухне дома на улице Ленинская. Она достоверно знала, что печное отопление неисправно - в кладке были сквозные трещины, дверца топки не закрывалась как надо, отсутствовал предтопочный лист. Несмотря на это, женщина растопила печь. Более того, в доме находились другие люди, в том числе, трое знакомых. Но обвиняемая оставила источник открытого огня без присмотра.

Пожару хватило нескольких минут. Горючие материалы вспыхнули мгновенно. 33-летний мужчина не смог выбраться и погиб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

