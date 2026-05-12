10-летний мальчик перевернулся на питбайке в Приморье

В Кавалеровском районе Приморья произошло ДТП. 10-летний ребенок сел за руль питбайка Sharmax Shorner K-1 и поехал по трассе «Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово». Двигаясь со стороны села Щербаково в направлении больницы Евгеньевская, мальчик не справился с управлением и перевернулся. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован. Ему назначено стационарное лечение.

На место прибыли сотрудники ГАИ и скорая. В отношении законного представителя несовершеннолетнего составлен протокол за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему прав.

Поскольку самому ребенку нет 16 лет, его к ответственности не привлекут. Ответят родители по статье «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Материалы направят председателю комиссии по делам несовершеннолетних Кавалеровского муниципального округа. Комиссия решит, какие меры применить к родителям.

