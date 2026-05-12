Пенсионер из Приморья опоздал на электричку, пошел вдоль путей и попал под поезд Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Партизанском городском округе Приморья грузовой поезд травмировал 78-летнего мужчину. ЧП случилось 11 мая около 22:20 на перегоне Фридман - Тигровый Дальневосточной железной дороги. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали квалифицированную помощь. К счастью, жизни пенсионера ничего не угрожает.

По предварительным данным, мужчина возвращался с дачи. Он опоздал на электричку и, видимо, не захотел ждать следующей. Решил дойти до нужного пункта назначения пешком. Но пошел не по безопасной дороге, а прямо вдоль железнодорожных путей в непосредственной близости от проходящего рядом подвижного состава.

Находкинская транспортная прокуратура организовала проверку. Будут оценивать действия локомотивной бригады.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.