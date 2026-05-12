Два землетрясения произошло у берегов Камчатки 12 мая

Два землетрясения за сутки произошло у берегов Камчатки 12 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке зафиксировали два подземных толчка за минувшие сутки, сообщили в сейсмостанции. Первое землетрясение произошло 12 мая в 05:38 по местному времени. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Эпицентр находился в точке с координатами 52.8601 северной широты и 160.0524 восточной долготы - это всего в 99 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 33,4 километра. Магнитуда составила 4.5 балла.

Второй толчок случился уже 12 мая, в 14:08 по местному времени. Его эпицентр находился дальше от краевого центра - в 189 километрах. Координаты: 52.1767 северной широты, 160.9999 восточной долготы. Глубина очага - 18,2 километра, магнитуда выше 4.8 балла. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

Для Камчатки такие толчки средней силы - не редкость. Регион находится в зоне, где землетрясения происходят постоянно.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.