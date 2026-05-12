13 мая Приморский край окажется под влиянием высотной ложбины, и это обеспечит неустойчивый характер погоды. На севере региона ожидаются небольшие дожди, днем местами возможна гроза, а на побережье утром сохранится туман. Ветер южный и юго-восточный будет умеренным, однако во второй половине дня в отдельных районах порывы могут усиливаться до сильных. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскую гидрометслужбу.

Температура 13 мая порадует жителей Приморья теплом. Ночью воздух остынет до +7…+12 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +24…+29 °С в континентальных районах, тогда как на восточном побережье будет прохладнее: +17…+22 °С, а в отдельных прибрежных зонах – всего +7…+12 °С. Во Владивостоке прогнозируется переменная облачность без осадков, утренний туман и ветер, усиливающийся к вечеру, при температуре +15…+17 °С.

В Уссурийске ожидается до +25…+27 °С и сухая погода, а в Находке – до +15…+17 °С с туманом в утренние часы и сильным ветром во второй половине дня.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

