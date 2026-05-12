В Петропавловске-Камчатском из горящей многоэтажки эвакуировали шесть человек

Спасатели эвакуировали из дома шесть человек. Фото: скриншот видео пресс-службы МЧС России по Камчатскому краю

Боевые расчеты третьей пожарно-спасательной части МЧС России ликвидируют возгорание в многоквартирном доме в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По оперативным данным, огонь возник в подвальном помещении дома на улице Войцешека, 23, где горел мусор, однако сильное задымление распространилось по одному из подъездов, что потребовало экстренной эвакуации жильцов.

С помощью спасательных устройств на свежий воздух спасатели вывели шесть человек. Предварительно, погибших и пострадавших нет – все эвакуированные чувствуют себя удовлетворительно.

На месте происшествия работают дополнительные силы и средства для полной ликвидации последствий инцидента. Обстоятельства пожара и причина возгорания устанавливаются специалистами дознавательного отдела.

Ранее «КП» писала, что на Камчатке из-за детской шалости едва не сгорела половина села.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.