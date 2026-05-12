Мост через реку Дачная в Арсеньеве расширят до трех полос к сентябрю

На мосту сделают три полосы для движения транспорта и комфортные тротуары для пешеходов. Фото: скриншот видео официального канала минтранса Приморья

В Арсеньеве стартовал капитальный ремонт моста через реку Дачная на улице Стахановской. После завершения работ проезжая часть будет расширена до трех полос: две направлены в сторону Чугуевки, одна – в сторону Анучино. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Также на мосту предусмотрено расширение тротуаров, что повысит безопасность пешеходов и улучшит транспортную доступность района.

Модернизация моста призвана разгрузить участок с учетом растущего туристического потока. Рядом открывается новый горнолыжный курорт, который привлечет дополнительных гостей в город. Сейчас подрядная организация занимается подготовкой свайного основания – это ключевой этап, от которого зависит надежность всей конструкции.

Основные работы по капремонту планируется завершить до конца августа, а в сентябре будут проведены финальные мероприятия по обустройству объекта.

