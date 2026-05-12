Жителя Приморья втянули в подготовку диверсии в Кузбассе

Сотрудники Кузбасского линейного управления МВД совместно с УФСБ задержали 17-летнего жителя Приморского края за попытку поджечь тепловоз на станции Кемерово-Сортировочная. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Молодой человек перешел по зараженной ссылке в интернете и отдал телефонным аферистам доступ к своему личному кабинету на портале «Госуслуги». Закончить задуманное у юноши не вышло – он попытался сбежать с места преступления, но его поймали.

«С ним связались неизвестные и, угрожая уголовным преследованием, убедили прибыть из Владивостока в Кемерово. Там молодой человек купил канистру бензина и облил им тепловоз на железнодорожной станции Кемерово-Сортировочная», – рассказали в МВД России.

Следователи открыли на юношу уголовное дело за покушение на диверсию. За подобную деятельность законодательство предусматривает суровое наказание – вплоть до 20 лет лишения свободы.

