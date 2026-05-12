Семье погибшей от рухнувшего дерева женщины выплатят компенсацию в Приморье

Красноармейский районный суд обязал деревообрабатывающее акционерное общество перечислить деньги родственникам сотрудницы, которая скончалась на рабочем месте в селе Рощино. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Трагедия произошла в начале февраля 2026 года. Во время проверки производства на контролера упал сортимент дерева породы ель, от полученных травм она скончалась. Компания не стала добровольно заглаживать вину перед родными, поэтому близкие обратились за помощью в районную прокуратуру.

«Работодателем не предпринято мер к компенсации морального вреда родственникам погибшей. Супруг и дочери погибшей испытывали и испытывают тяжелые нравственные страдания в связи со смертью близкого родственника», – рассказали в пресс-службе судов Приморского края.

Изначально прокурор требовал взыскать с предприятия по два миллиона рублей для каждого истца. Суд обязал компанию заплатить супругу 700 тысяч рублей, а дочерям – по 800 тысяч рублей каждой.

