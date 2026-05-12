Минобороны продлило ракетные испытания на Камчатке

Министерство обороны Российской Федерации совместно с Главным управлением МЧС по Камчатскому краю проинформировали жителей о продлении сроков проведения ракетных испытаний. Запуски и проверки продолжатся на полигоне «Кура», который располагается в Усть-Камчатском муниципальном округе. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Территория служит испытательной площадкой, которая находится в ведении Космических войск Воздушно-космических сил России. Она используется для тестирования современной ракетной техники. Помимо этого, в границах зоны военные ведут плановую отработку задач по поражению заданных учебных целей.

«Жителям региона и организациям настоятельно рекомендуется воздержаться от посещения указанных территорий и соблюдать установленные ограничения в целях обеспечения безопасности», – рассказали в министерстве обороны и ГУ МЧС России.

Людей и представителей местных предприятий просят проявить ответственность и не приближаться к границам площадки до полного завершения всех проверочных работ Воздушно-космических сил.

