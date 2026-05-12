НовостиОбщество12 мая 2026 23:13

Мужчину осудят за жестокое нападение на сожительницу на Камчатке

Женщина испугалась за собственную жизнь
Алина ВЕСНИНА
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Олюторского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя села Тиличики, который угрожал расправой своей сожительнице. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во время ссоры мужчина набросился на свою сожительницу. В порыве злости он сильно сдавил шею женщины руками, параллельно пугая ее скорой расправой. Напуганная сельчанка поверила, что он действительно может лишить ее жизни.

От грубой хватки у нее остался ушиб горла и другие повреждения. Как позже заключили эксперты, серьезного вреда здоровью эти травмы все же не принесли. Когда дело дошло до разбирательств, мужчина полностью признал вину.

«По версии следствия, обвиняемый в ходе ссоры со своей на тот момент сожительницей с силой сдавил ей шею руками, высказывая при этом угрозы убийством. Потерпевшая восприняла их реально», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Расследование завершено. Теперь специалистам предстоит детально рассмотреть эту историю по существу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

