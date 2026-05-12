Природный парк «Вилючинский» закрыли из-за схода лавин на Камчатке Фото: Рушан КАЮМОВ. Перейти в Фотобанк КП

На территории природного парка «Вилючинский» на Камчатке зафиксировали несколько сходов снежных лавин, из-за чего место временно закрыли для посещения. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Причиной опасного явления стали интенсивные осадки в виде дождя со снегом, а также плюсовые температуры по ночам и дневная оттепель. Сейчас любые горные склоны с постоянным снежным покровом таят угрозу. Риск обрушения сильно возрастает от любого воздействия.

«В связи с этим природный парк "Вилючинский" временно закрыт для посещения. Однако одноименный перевал по-прежнему доступен для путешественников», – рассказали в администрации природных парков «Вулканы Камчатки».

Туристов призывают поберечь себя и природу, отказавшись от неоправданного риска в горах. Доступ к месту отдыха ограничен не навсегда, поэтому путешественникам советуют просто подождать и лучше подготовиться к будущему безопасному походу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.