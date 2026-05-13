Кишечную палочку нашли в полуфабрикате из мяса птицы на Камчатке

Сотрудники лаборатории Камчатского филиала учреждения «АПК Нацрыба» 7 мая закончили проверку замороженного куриного фарша и нашли в нем опасные микроорганизмы. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Эксперты проводили анализ в рамках производственного контроля. Рубленый полуфабрикат из птицы проверяли на наличие сальмонеллы, листерии и других скрытых угроз. В продукте исследователи нашли бактерии группы кишечных палочек.

«Колиформные бактерии служат индикатором нарушения санитарно-гигиенических норм на этапах убоя, обработки и упаковки. Их присутствие свидетельствует о недостаточной обработке сырья, несоблюдении гигиены оборудования или условий хранения, что повышает риск возникновения пищевых инфекций», – рассказали в испытательной лаборатории.

Строгие правила безопасности обязывают предприятия тщательно следить за чистотой полуфабрикатов. Из-за найденных бактерий категория продукта меняется. Теперь изготовителю предстоит перестроить технологический процесс, усилить дезинфекцию и жестко контролировать качество исходного сырья.

