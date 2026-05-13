Ребенку ищут 240 миллионов рублей на спасительный укол в Ульяновской области

Десятилетнему Роме Барышникову из Ульяновской области требуются 240 миллионов рублей на спасительный укол. Мальчик борется сразу с двумя тяжелыми генетическими заболеваниями – мышечной дистрофией Дюшенна и врожденным ихтиозом. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ребенок родился в сентябре 2015 года. Как сообщает mosaica.ru, сначала у него нашли проблемы с кожей, а когда мальчику исполнилось пять лет, он начал часто падать от мышечной слабости. В декабре 2020 года столичные врачи подтвердили, что мышечная ткань пациента постепенно разрушается.

Без специальной терапии к 12 годам такие дети перестают ходить и дышать. Сейчас Рома передвигается сам, но ему уже тяжело подниматься по лестнице. Чтобы остановить развитие болезни, мальчику нужно сделать инъекцию препарата «Элевидис» в Дубае или Израиле. Таких огромных средств у мамы Ромы, которая одна воспитывает еще двух дочерей, просто нет.

«Если ничего не делать, такие дети быстро оказываются в инвалидном кресле. Но «Элевидис» действует только пока пациент еще сохраняет способность к самостоятельному передвижению. Поэтому деньги нужны прямо сейчас», – рассказала мама мальчика Елена Сергеевна.

Неравнодушные люди, а также известные актеры, певцы и блогеры перевели семье более 21 миллиона рублей. До главной цели остается найти еще почти 220 миллионов рублей.

