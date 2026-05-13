Партию лосося из Чили не пустили на прилавки в Приморье Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Приморского межрегионального управления Россельхознадзора приостановили ввоз партии мороженого атлантического лосося весом более 19,3 тонны. Рыба из Чили прибыла в рыбный порт Владивостока. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Груз, который принадлежит московскому предприятию, поступил в город 19 марта. Во время досмотра контейнера государственный инспектор ведомства обнаружил нарушения в оформлении продукции. На переведенной на русский язык маркировке полностью отсутствовали обязательные данные: масса нетто, дата производства, точный размерный ряд, сроки годности и номер партии.

«На основании действующего законодательства России Россельхознадзором принято решение о приостановке дальнейшего движения партии. После устранения выявленных нарушений груз может быть принят к дальнейшей перевозке и реализации», – рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Товар не поедет дальше до тех пор, пока владелец полностью не исправит все недочеты с маркировкой. Стоит отметить, что с начала года надзорное ведомство не пропустило к ввозу в регион уже больше 60 партий импортной продукции из-за подобных выявленных нарушений.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.