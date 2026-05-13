«Мама, привет!»: курьер мошенников забрал у пенсионерки 850 тысяч рублей в Приморье

Мужчина забрал у пенсионерки 850 тысяч рублей по указанию мошенников в Приморье Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Закончено расследование уголовного дела против 26-летнего жителя Приморья. Он забрал у пенсионерки 850 тысяч рублей как курьер телефонных мошенников. Женщина уверена, что помогала сыну, которому якобы грозила тюрьма из-за драки. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пожилой женщине позвонили с неизвестного номера, и мужской голос тихо сказал: «Мама, привет!». У нее есть сын, и она решила, что это он звонит с другого телефона. «Сын» пожаловался на драку и сломанный нос, запретил рассказывать кому-либо о разговоре и пообещал перезвонить, когда с ним свяжутся полицейские.

Позже он позвонил и рассказал, что пострадавший в больнице и может умереть, и срочно потребовал деньги, пообещав прислать знакомого за пакетом. Напуганная женщина согласилась и отдала накопленные 850 тысяч рублей.

Этим знакомым оказался 26-летний житель Приморья. Он признался, что нашел в интернете «работу курьера» – забрать личные вещи у одного человека и отнести другому за оплату. Когда он увидел в пакете деньги, то испугался, что «кураторы» найдут его и причинят вред. Он перевел деньги на указанные счета, оставив себе 30 тысяч рублей, – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Уголовное дело о мошенничестве в крупном размере расследовано, обвиняемый ознакомлен с утвержденным обвинительным заключением, материалы отправлены в суд.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.