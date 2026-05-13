Около 1300 доз вакцины от клещевого энцефалита доставили на Камчатку

В медицинские учреждения Камчатского края доставили крупную партию примерно из 1,3 тысячи доз вакцины от клещевого энцефалита. Препараты уже полностью распределены по местным организациям. Врачи используют их для иммунизации жителей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сам полуостров считается относительно безопасным по части распространения этой болезни. Закупленные медикаменты рассчитаны на людей, которые отправляются в другие регионы страны. Таким образом путешественников хотят оградить от тяжелой инфекции вдали от дома.

«Наш регион не является эндемичным по клещевому энцефалиту, поэтому вакцина не входит в региональный календарь прививок. При этом мы обеспечиваем защиту жителей, выезжающих за пределы Камчатки, – для этого закуплено более 1,3 тысячи доз вакцины», – рассказали в министерстве здравоохранения Камчатского края.

В приоритетном порядке защиту сейчас получают дети и подростки, которые отправляются в лагеря, расположенные в эндемичных регионах. Кроме того, первоочередное внимание при проведении иммунизации уделяется людям с ослабленным здоровьем.

