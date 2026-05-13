Управляющая компания заплатит за разбитую иномарку на Камчатке

На Камчатке 11 ноября 2025 года с многоквартирного дома на припаркованный автомобиль рухнул кусок крыши. Транспортное средство получило повреждения, ремонт оценили в сотни тысяч рублей. Владелец машины решил не мириться с ситуацией и подал иск на обслуживающую здание организацию. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Происшествие случилось в Петропавловске-Камчатском на улице Горького. Фрагмент кровли упал прямо на стоящую во дворе «Тойоту Пассо». Чтобы зафиксировать масштаб потерь, хозяин иномарки обратился к независимым экспертам, которые подсчитали, что восстановительные работы обойдутся в 269,2 тысячи рублей. Водитель потребовал взыскать весь причиненный материальный ущерб с управляющей компании, обслуживающей здание.

«Доказательств, опровергающих выводы экспертного заключения, со стороны ответчика суду не представлено, ходатайств о назначении судебной экспертизы, как и в целом возражений на исковые требования, стороной ответчика не заявлялось», – рассказали в Петропавловск-Камчатском городском суде.

Судья полностью встал на сторону истца. Управляющую компанию обязали выплатить стоимость ремонта, а также покрыть все траты на услуги оценщика, представителя, госпошлину и работу нотариуса. Вынесенное решение еще не вступило в законную силу.

