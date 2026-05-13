Сгорел заживо: мужчину осудили за гибель рабочего от удара током в Кузбассе

Электрослесарь погиб от удара током на глазах у своего начальника в Кузбассе Фото: Ольга ЮШКОВА.

Летом 2025 года на Кедровском угольном разрезе под Кемеровом электрослесарь погиб от высоковольтного разряда. Во время аварии на землю рухнул мощный провод, который остался под напряжением. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Погибший рабочий не подозревал о смертельной опасности. При этом его начальник находился рядом и видел происходящее, но даже не попытался остановить подчиненного перед свисающим кабелем.

Как рассказали в «Сiбдепо», на скамье подсудимых вместе с электромехаником оказалась и дежурный монтер. Женщина передала неверную информацию об отключении тока, однако проведенная экспертиза подтвердила, что не ее действия стали прямой причиной гибели человека.

Судья признал электромеханика виновным в смерти рабочего и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно. Что касается дежурного монтера, то ее решили полностью оправдать. Поскольку с женщины сняли обвинения, теперь она имеет законное право официально потребовать компенсацию за то время, пока длилось следствие.

