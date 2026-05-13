Рядовой мотострелковой дивизии из Приморья награжден медалью Суворова Фото: ВВО

Рядового мотострелковой дивизии общевойсковой армии Восточного военного округа Сергея Абрамова, который служит в Приморском крае, наградили за подвиг в Пологовском районе Запорожской области. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Военнослужащий находился в составе группы закрепления вместе с младшим сержантом Науменко. На их участке враг задействовал ударные беспилотники, однако боец не растерялся. Из своего стрелкового оружия он открыл прицельный огонь по противнику, уничтожив одного из нападавших и ранив еще двоих боевиков ВСУ.

«За проявленную отвагу и самоотверженность при выполнении воинского долга рядовой Сергей Абрамов удостоен государственной награды – медали Суворова», – рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Отличившийся герой продолжает нести службу. Рядовой вместе с товарищами и дальше выполняет поставленные боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.