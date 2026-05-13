Объем вылова горбуши и симы распределили по трем округам в Приморье

Объемы вылова горбуши и симы на этот год распределили в Приморье. Прогнозируется, что общая добыча составит почти три тысячи тонн одного вида и 71,3 тонны другого. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Большую часть ресурсов оставили для промышленного рыболовства в Тернейском округе – предприятиям выделили 2,3 тысячи тонн горбуши и 59,4 тонны симы. При этом для традиционного промысла коренных малочисленных народов и их общин в Тернейском, Ольгинском и Лазовском округах суммарно предусмотрено 33,6 тонны горбуши и 11,8 тонны симы. Чтобы воспользоваться этим правом, людям необходимо обязательно подать заявку на лов.

«Сроки на лов горбуши и симы в Тернейском округе – с 20 мая по 31 июля, а лов симы в Ольгинском и Лазовском округах – с 10 июня по 31 июля», – рассказали в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края.

Представителям общин предстоит вовремя направить свои заявки, чтобы законно выйти на воду с наступлением разрешенных дат.

