Девочка пострадала при падении в заброшенном здании в Приморье

Прокуратура организовала проверку после того, как 11-летняя школьница получила травмы в заброшенном здании в Дальнегорске. Информацию о случившемся обнаружили в ходе мониторинга сообщений в социальных сетях. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

1 мая группа несовершеннолетних проникла в пустующие помещения бывшей городской поликлиники. Там девочка споткнулась и упала, в результате чего повредила живот. В ходе разбирательств выяснилось, что свободный проход внутрь опасного строения никто не ограничил.

«По факту необеспечения ограниченного доступа в здание прокурор города внес представление главе администрации», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Ситуация полностью остается на контроле надзорного ведомства. В дальнейшем планируется детально рассмотреть вопросы взыскания расходов на медицинское лечение пострадавшей школьницы, а также добиться для нее компенсации причиненного морального вреда.

