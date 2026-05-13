Мотоциклист без прав и экипировки погиб на ремонтируемой трассе в Приморье Фото: УМВД России по Приморскому краю

На дороге «Владивосток – Находка – Речица» в Шкотовском районе насмерть разбился 36-летний водитель мотоцикла. Мужчина на скорости въехал в препятствие на участке дорожных работ. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что мужчина превысил безопасную скорость и не заметил стоящий на пути паллет с бордюром. У погибшего полностью отсутствовали водительские права и защитная экипировка. От полученных тяжелых травм он скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

«Будут приняты меры к собственнику дороги из-за отсутствия знаков и освещения на месте работ», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Специалисты призывают водителей строго учитывать дорожные и погодные условия, всегда выбирая безопасную скорость. Всего за минувшие сутки в регионе официально оформили 56 ДТП, в которых травмы получили пять человек.

