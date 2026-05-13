Ребенок пострадал под колесами «Тойоты» в Приморье

В Советском районе водитель автомобиля «Тойота Приус» наехал на 10-летнего мальчика во дворе жилого дома. ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода случилось на улице Давыдова во Владивостоке. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Авария произошла 12 мая около 20:20. Автомобилист двигался задним ходом по внутридворовой территории и сбил ребенка, который стоял на проезжей части дороги с левой стороны. Мальчик получил травмы, прибывшая на место бригада скорой помощи назначила ему амбулаторное лечение.

«По факту дорожно-транспортного происшествия составлен административный материал. Водителю необходимо двигаться с такой скоростью, которая позволит остановиться в случае непредвиденной ситуации, а также воздержаться от выполнения опасных манёвров, резких перестроений», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства наезда. Специалисты просят других автомобилистов быть предельно внимательными на придомовых территориях и всегда убеждаться в безопасности своих действий.

