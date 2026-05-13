В призывах к насилию по национальному признаку подозревают жительницу Камчатки

В Петропавловске-Камчатском местную жительницу подозревают в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете. По версии следствия, женщина размещала в Сети материалы с призывами к насилию в отношении людей определенной национальности. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В управлении ФСБ по Камчатскому краю рассказали, что противоправную деятельность выявили сотрудники спецслужбы совместно с полицией и Росгвардией. По данным ведомства, опубликованные высказывания прошли экспертизу. Специалисты пришли к выводу, что в них содержатся призывы к насильственным действиям по национальному признаку.

В отношении женщины открыто уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета. На время расследования ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

