На Спортивном рынке загорелись торговые павильоны во Владивостоке

На Спортивном рынке во Владивостоке загорелись торговые павильоны в районе мостика на Борисенко. Пламя охватило последнюю действующую часть рынка, где еще шла торговля после начала сноса остальной территории. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Горят несколько павильонов. Именно в этой части рынка продавали овощи, рыбу и другую сельскохозяйственную продукцию. В соцсетях ранее писали, что на прошлой неделе эти торговые ряды обесточили, а часть павильонов подключили к генераторам, чтобы продолжать работу. Официально о причинах возгорания пока не сообщалось, связи пожара с использованием генераторов не подтверждали.

Сейчас на месте находятся несколько пожарных машин, расчеты продолжают тушение. Информация о пострадавших к настоящему моменту не поступала. Сведения о масштабах пожара, размере ущерба и точных причинах возгорания уточняются.

