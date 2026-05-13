Воздушное судно с пассажирами вернулось в аэропорт вылета на Камчатке

На Камчатке транспортная прокуратура проводит проверку после возврата воздушного судна в аэропорт вылета. Борт выполнял рейс по маршруту Петропавловск Камчатский – Тигиль, однако вскоре после взлета экипаж запросил посадку. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По предварительным данным, во время полета экипаж обнаружил признаки возможной технической неисправности. После этого было принято решение вернуться в аэропорт Петропавловска Камчатского. Посадка прошла благополучно. Пострадавших нет, службы аэропорта отработали в штатном режиме.

«Камчатской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полётов, в ходе которой будет дана оценка подготовке судна к вылету», – рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Также в ведомстве контролируют соблюдение прав пассажиров и предоставление обязательных услуг. Проверка продолжается.

