Пожар локализован в павильонах рынка на Фадеева во Владивостоке Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сегодня во второй половине дня во Владивостоке на улице Фадеева загорелись неэксплуатируемые торговые павильоны. Пожарные МЧС России выехали на тушение пустующих объектов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сигнал о возгорании поступил в 16:48. Уже через пять минут первые пожарные расчеты прибыли по указанному адресу. К этому моменту огонь успел охватить сразу несколько строений, над районом поднимался густой черный дым. Для борьбы с огнем задействовали 10 единиц специальной техники и 41 человека из личного состава.

«В данный момент пожар локализован на площади около 500 квадратных метров», – рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сейчас спасатели продолжают проливку конструкций. Вся детальная информация о причинах пожара и обстоятельствах случившегося уточняется профильными специалистами.

