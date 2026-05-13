Прощание с известным энергетиком Андреем Бесчастновым пройдет в Приморье 14 мая

В Приморье на 53-м году жизни скоропостижно скончался Андрей Бесчастнов. Он более 30 лет работал в энергетической отрасли края и руководил ТЭЦ «Восточная» и Артемовской ТЭЦ. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Андрей Бесчастнов посвятил энергетике Приморья 32 года. Карьеру он начал инженером Владивостокской ТЭЦ-2, а позже возглавил ТЭЦ «Восточная» и Артемовскую ТЭЦ. Также он принимал непосредственное участие в строительстве Артемовской ТЭЦ-2 и развитии энергетической системы региона.

«Огромному профессиональному сообществу Дальнего Востока Андрей Владимирович запомнится как талантливый энергетик и мудрый директор, светлый и открытый человек», – рассказали в АО «Дальневосточная генерирующая компания».

Прощание с Андреем Бесчастновым состоится 14 мая с 13:00 до 13:50 в Доме прощания на Морском кладбище во Владивостоке.

