Парконы вышли на новые улицы микрорайона Патрокл во Владивостоке

Во Владивостоке передвижные комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД начали работать на новых маршрутах в микрорайоне Патрокл. Автомобили со спецоборудованием ежедневно фиксируют нарушения правил стоянки и остановки транспорта. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На этой неделе парконы начали курсировать по улицам Архангельской, Сочинской, Североморской и Новороссийской. Комплексы будут проезжать по маршрутам дважды в день – утром и вечером. Полученные данные о нарушениях автоматически передаются в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений по Владивостоку.

«На основе полученных данных сотрудники ГАИ будут выписывать штрафы», – рассказали в администрации Владивостока.

Сейчас парконы также работают на Зеленом бульваре, улицах Нейбута, Светланской, Верхнепортовой, Русской, Семеновской, Адмирала Фокина, Народном проспекте и в других районах города.

