Температура днем 14 мая порадует приморцев теплом

14 мая Приморский край окажется в зоне влияния поля повышенного атмосферного давления, что обеспечит преимущественно сухую погоду с переменной облачностью. Лишь вечером в отдельных районах возможен небольшой дождь, а ночью и утром на побережье сохранится туман, ухудшающий видимость. Ветер южный и юго-восточный будет умеренным, местами с порывами до сильных – автомобилистам стоит учитывать это при планировании поездок. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскую гидрометслужбу.

Температура днем 14 мая порадует приморцев теплом. Ночью воздух остынет до +5…+10 °С, при этом на востоке края ожидается от -2 до +3 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +22…+27 °С в континентальных районах, а на побережье будет прохладнее: +12…+17 °С. Во Владивостоке прогнозируется переменная облачность без осадков, вечерний туман и усиливающийся к ночи восточный ветер при температуре +11…+13 °С.

В Уссурийске ожидается до +18…+20 °С и сухая погода, в Находке – до +16…+18 °С с умеренным ветром.

