Что произошло в Приморье к утру 14 мая

Мужчина на гидроцикле сбил катавшихся на сапборде девочек, одна из них получила серьезные травмы

В Приморье прокуратура собирается оспорить приговор водителю гидроцикла, сбившего в августе прошлого года катающихся на сапборде девочек. Одна из них получила тяжелые травмы и шесть дней боролась за жизнь. Надзорное ведомство посчитало условный срок слишком мягким наказанием для мужчины.

У 10-летней жительницы Приморья после удара о бордюр разорвалась селезенка и началось внутреннее кровотечение. Девочку срочно прооперировали, а затем два дня она провела в реанимации.

