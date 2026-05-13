Раскаленные лавины сходят с купола вулкана Безымянный на Камчатке

На Камчатке в темное время суток на вулкане Безымянный фиксируется яркое свечение в районе купола и сход раскаленных обломочных лавин. Активность видно на фото и видео с камеры, установленной на сейсмической станции Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН «Безымянный-Грива». Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным специалистов, камера в режиме реального времени передает изображение с района вулкана. На ночных кадрах заметно интенсивное свечение в области купола, а также движение раскаленных масс по склонам – сход обломочных лавин, состоящих из фрагментов горячих пород и продуктов извержения.

«Интенсивное свечение в районе купола вулкана Безымянный и сход раскаленных обломочных лавин наблюдаются на фото и видео с камеры, установленной на сейсмической станции Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН “Безымянный Грива”», – рассказали в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН.

Наблюдения за Безымянным и другими камчатскими вулканами ведутся в круглосуточном режиме.

