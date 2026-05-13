Женщина сожгла чужую машину из-за обиды на бывшего сожителя на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском 55-летняя местная жительница предстанет перед судом за уничтожение чужого имущества. Женщина затаила обиду на бывшего сожителя и решила спалить его автомобиль, но в итоге сожгла чужую машину. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

История произошла в ноябре прошлого года. Женщина прибыла к месту парковки, поставила принесенную с собой легковоспламеняющуюся жидкость под днище авто и зажгла ее. Машина сгорела полностью. Вскоре оказалось, что транспортное средство принадлежало не экс-возлюбленному, а его другу. Ущерб составил почти 350 тысяч рублей.

Видео: прокуратура Камчатского края Сожгла машину ради мести жительница Камчатки

«Женщина, затаив обиду на бывшего сожителя, решила сжечь его автомобиль, но позже выяснилось, что транспортное средство принадлежало другу», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Обвиняемая свою вину так и не признала. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, материалы направлены в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.

