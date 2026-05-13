Забил до смерти знакомого и спрятал тело житель Приморья

Житель поселка Хасан пропал без вести в апреле 2026 года. Долгие поиски привели к страшной правде: 37-летнего мужчину жестоко убили во время застолья, а тело тщательно спрятали. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все произошло в котельной, где двое знакомых выпивали. Слово за слово, вспыхнула ссора. Местный житель жестоко избил мужчину по голове и телу. На этом он не остановился: связал избитому ноги, скинул в открытый коллектор и захлопнул крышку. На следующий день нападавший достал тело и перетащил его в золоотвал, надеясь, что останки никто не найдет.

Видео: СУ СКР по Приморскому краю Пропавшего весной мужчину нашли убитым в Приморье

«В середине апреля в помещении котельной, расположенной на территории поселка, между потерпевшим и местным жителем произошла ссора в ходе совместного распития спиртных напитков», – рассказали в Следственном комитете по Приморскому краю.

Сейчас тело пропавшего уже нашли. Нападавший во всем признался и показал на манекене, как именно расправлялся со знакомым. Следователи завели уголовное дело об убийстве, суд отправил обвиняемого под стражу.

