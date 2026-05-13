Трое мужчин вырубили деревья ради обзора для фотоловушки в Приморье

Трое жителей Приморского края пойдут под суд за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере. Мужчины уничтожили несколько деревьев на территории Спасского сельского участкового лесничества. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Обвиняемые приехали в лес на личном автомобиле. Их главной целью была установка фотоловушки для дальнейшей охоты. Приятели поняли, что растительность мешает обзору камеры. Чтобы расчистить площадку, они пустили в ход привезенные с собой топоры. Приморцы нанесли государству ущерб на сумму свыше 150 тысяч рублей.

«Находясь на территории лесов, относящихся к зеленой зоне и выполняющих защитные функции, мужчины, используя привезенные с собой топоры, с целью улучшения обзора для фотоловушки незаконно спилили два дерева породы дуб монгольский и четыре дерева породы клен мелколистный», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

На время расследования на банковские счета обвиняемых, открытые в кредитных учреждениях, наложили арест. В настоящее время доказательственная база полностью собрана. Уголовное дело за совершение экологического преступления вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением уже направили в суд для рассмотрения по существу.

