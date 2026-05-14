Мужчина похитил почти две тонны угля на станции в Приморье Фото: УТ МВД России по ДФО

В дежурную часть линейного отдела на станции Уссурийск поступила информация о недостаче угля. Сотрудники транспортной полиции нашли и задержали жителя Приморского края, который решил бесплатно запастись топливом. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчина заметил составы недалеко от станции Гвоздево. Он решил похитить часть груза, чтобы зимой топить печь. Ночью приморец приехал на место на личном грузовике, перегрузил уголь, после чего вернулся домой и начал скидывать его во дворе. Оказалось, что за его действиями уже наблюдали оперативники. Транспортные полицейские совместно со стрелками ведомственной охраны железнодорожного транспорта задержали мужчину, а украденное вернули собственнику.

«Ночью мужчина подъехал на личном грузовике к станции, забрался в полувагон и с помощью лопаты перекидал 1,6 тонны угля сначала на землю, а потом в свой автомобиль», – рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Уголовное дело о краже, заведенное на местного жителя, вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Ранее не судимый обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

