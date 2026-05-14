Эксперта по аккредитации и заведующую лабораторией будут судить на Камчатке

На Камчатке перед судом предстанут заведующая лабораторией рыбной компании и эксперт по аккредитации. Их обвиняют в даче и получении крупных взяток. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В октябре 2025 года женщина передала проверяющему 250 тысяч рублей в интересах коммерческой организации. Деньги предназначались за лояльную оценку испытательной лаборатории, которая исследовала воду для жителей поселка Озерновский.

В ноябре мужчина потребовал еще 800 тысяч рублей от другой фирмы, занимающейся мониторингом загрязнений окружающей среды. Бизнесмен вынужденно согласился на условия, но обратился к правоохранителям. Проверяющего задержали при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ.

«Предприниматель вынужденно согласился на эти требования, обратившись в правоохранительные органы с соответствующим заявлением», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Надзорное ведомство утвердило обвинительные заключения по уголовным делам о коррупции. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

