Мужчина с похожим на автомат предметом напугал жителей в Приморье

В Уссурийске местный житель рассказал полицейским о двоих мужчинах, которые приехали в жилой двор на автомобиле «Лексус». Один из них вышел из салона и начал демонстрировать предмет, внешне напоминающий автомат. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Происходящее развернулось на улице Бонивура. Позже кадры с места событий появились в социальных сетях. Стражи порядка оперативно отреагировали на обращение местного жителя и публикации в интернете. Сейчас полицейские разыскивают людей, запечатленных на видеозаписи, чтобы выяснить все детали случившегося.

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности и местонахождение мужчин, запечатленных на видео», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Полицейские также просят людей звонить по телефонам экстренных служб, если они становятся очевидцами подобных противоправных действий.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

