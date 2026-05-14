Заслуженный учитель России Раиса Заглядкина отмечает 95-летие во Владивостоке

Заслуженный учитель России, Почетный гражданин Владивостока и ветеран труда Раиса Заглядкина 14 мая отмечает 95-й день рождения. С этим знаменательным событием именинницу поздравляют сотрудники городской администрации. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С именем этой женщины неразрывно связана история образования края. Своему призванию она отдала долгие годы. Отучившись в педагогическом училище № 1, девушка работала учителем начальных классов. Затем она окончила курсы переводчика в Москве и Уссурийский педагогический институт.

С 1952 года Раиса Васильевна преподавала английский язык в поселке Тавричанка, а в 1965 году перевелась в восьмилетнюю школу № 4. Позже она трудилась заместителем директора по учебной части и возглавляла среднюю школу № 27.

«При активном участии Раисы Васильевны в районе было построено пять средних школ, восемь дошкольных учреждений, в каждом микрорайоне были открыты детские клубы», – рассказали в администрации Владивостока.

На посту заведующей отделом народного образования Первомайского района именинница проработала 27 лет. За свои трудовые заслуги в 1982 году она получила звание «Заслуженный учитель школы РСФСР», а в 1985 году стала Почетным гражданином города.

