Четвертый класс пожароопасности объявили в Приморье 14-16 мая

Четвертый класс пожароопасности объявили в Приморье с 14 по 16 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки на территории края зарегистрировали 16 природных пожаров. Самый крупный очаг сейчас действует в Дальнегорском округе на площади 500 гектаров. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

13 мая огонь прошел 1139 гектаров, при этом 15 возгораний специалисты ликвидировали. Единственный действующий лесной пожар зафиксирован около села Черемшаны. Его площадь достигла 500 гектаров – это сопоставимо с 700 футбольными полями или половиной острова Попова.

Кроме того, пожарные расчеты 39 раз выезжали на тушение палов сухой травы. С 14 по 16 мая синоптики прогнозируют четвертый класс опасности на значительной части региона из-за отсутствия осадков и сильного ветра.

«За прошедшие сутки, 13 мая, в регионе зарегистрировали 16 пожаров на общей площади 1139 гектаров, 15 из них удалось ликвидировать», – рассказали в министерстве лесного хозяйства Приморского края.

В настоящее время в ряде муниципалитетов продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещено посещать леса, разводить открытый огонь и сжигать мусор. За нарушение правил грозят штрафы до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам – до двух миллионов. Если по вине человека пострадают лесные насаждения, предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.