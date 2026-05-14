Полиция начала проверку после пожара на рынке в Приморье

13 мая во Владивостоке на улице Фадеева загорелись брошенные павильоны бывшего овощного рынка. На место происшествия оперативно стянули экстренные службы города. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сигнал о возгорании пустующих строений поступил в дежурную часть. По адресу выехала следственно-оперативная группа отдела полиции № 1. К работе также привлекли сотрудников МЧС и бригаду скорой медицинской помощи. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

«По факту возгорания проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

В настоящее время стражи порядка продолжают выяснять все детали пожара и опрашивают возможных очевидцев. Дальнейшее законное и обоснованное решение будет принято после получения результатов пожаро-технической экспертизы.

