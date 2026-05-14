За вылов 1,9 тысячи трепангов мужчину отправили в колонию в Приморье Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Приморье вынесли приговор жителю Хабаровского края за организацию незаконной добычи водных биологических ресурсов. Мужчина несколько лет находился в розыске и скрывался от правосудия в западной части России. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В июне 2018 года в Хасанском районе подсудимый собрал группу из пяти человек. Нарушители отправились в акваторию особо охраняемой природной территории, где выловили более 1,9 тысячи особей дальневосточного трепанга. Незаконный промысел нанес государству особо крупный ущерб.

«В июне 2018 года обвиняемый, действуя из корыстных побуждений, создал организованную группу в составе пяти лиц для незаконной добычи водных биологических ресурсов», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил виновному три года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Данный приговор еще не вступил в законную силу. Остальные участники незаконного промысла уже получили свои обвинительные приговоры ранее.

