Работник компании украл топливо на 4 миллиона рублей в Приморье

Водитель украл у компании топливо на 4 миллиона рублей в Приморье

В Уссурийске водитель местной организации больше года тайно оплачивал топливо рабочей картой и похитил горючее на сумму свыше четырех миллионов рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Кражи происходили с января 2025 года по март 2026 года. 33-летний мужчина работал водителем и имел доступ к корпоративной топливной карте. Он регулярно списывал с нее средства на автостанциях, присваивая топливо себе. Компания понесла ущерб, превышающий четыре миллиона рублей.

«Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде запрета определенных действий, ссылаясь на то, что он подозревается в совершении преступления средней тяжести», – рассказали в пресс-службе судов Приморского края.

На заседании суд учел все обстоятельства дела, категорию преступления, личность подозреваемого и наличие у него постоянного места жительства. Чтобы мужчина не смог скрыться от следствия, ему официально избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

