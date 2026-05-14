Водитель внедорожника погиб в ДТП с грузовиком на трассе в Приморье

В районе ЗАТО Фокино 49-летний мужчина выехал на встречную полосу и врезался в грузовик на 98-м километре трассы Артем – Находка. От полученных травм водитель скончался. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Всего за минувшие сутки на территории региона зафиксировали 42 ДТП, в которых погиб человек, еще трое получили травмы. Смертельная авария произошла с участием Toyota Land Cruiser, который ехал со стороны Находки в направлении Артема.

Видео: УМВД России по Приморскому краю Авария произошла на трассе Артем — Находка

Водитель с 32-летним стажем пошел на обгон в разрешенном месте, однако не убедился в безопасности маневра. Внедорожник оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с автомобилем КамАЗ. Владельца джипа с тяжелыми травмами доставили в медицинское учреждение, где он скончался. Известно, что в 2026 году погибшего четыре раза привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Управлявший грузовиком 31-летний мужчина не пострадал.

«Выезд на встречную полосу – осознанный риск и опасный маневр, который может привести не только к административной ответственности, но и к трагическим последствиям», – напоминают в УМВД России по Приморскому краю.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельного столкновения.

