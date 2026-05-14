Новый автомобильный мост в КНДР планируют открыть летом в Приморье

Специалисты рассказали, зачем нужен новый автомобильный мост между Россией и КНДР, который строят через реку Туманную в Приморье. Маршрут поможет расширить торговлю с азиатскими странами. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В министерстве транспорта рассказали, что строители уже состыковали пролеты – работы завершили 21 апреля. Вся протяженность перехода составит около пяти километров, а сам мост над водой займет один километр. Открыть движение обещают летом.

По данным «ФедералПресс», рядом также создают пункт пропуска «Хасан». Ожидается, что по новой дороге границу смогут пересекать до 300 машин в сутки, а расстояние от Владивостока до северокорейского города Раджин сократится до 320 километров.

«Для Приморья это не просто мост в КНДР, а еще один элемент транспортной сети: железная дорога уже была, но прямого автомобильного сообщения не хватало», – рассказала эксперт по международной логистике Мария Попова.

Чтобы этот и другие маршруты заработали в полную силу, одного моста недостаточно. Сейчас Дальнему Востоку предстоит активно развивать сопутствующую инфраструктуру: строить склады, расширять порты и улучшать работу таможенных сервисов.



