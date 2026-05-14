Лососевая путина стартует на Камчатке с 1 июня

Специальная комиссия приняла решения об организации лососевой путины на 2026 год. Точные сроки начала промысла уже определены для всех заливов и рек на Камчатке. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С 1 июня разрешается речной лов в Усть-Камчатском районе. Позже к добыче присоединятся и другие территории: с 4 июня сезон стартует в Камчатском заливе, с 7 июня – в Кроноцком, с 10 июня – в Олюторском, а с 15 июня – в Карагинском. На западной стороне полуострова Тигильский район откроет промысел в период с 20 по 25 июня. Затем с 1 июля лов разрешат в реке Озерная, а с 11 июля – в Усть-Большерецком, Соболевском и Пенжинском районах.

«Удебный организованный любительский лов лососей открывается с 1 июня во всех водоемах Камчатки, за исключением рек Паратунка и Авача, где рыбалка откроется только 5 июля», – рассказали в министерстве рыбного хозяйства Камчатского края.

Подробное расписание промысла полностью сформировано. Местным жителям и предприятиям остается только дождаться наступления установленных дат для начала законного вылова.

