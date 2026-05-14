Мужчина заплатит 450 тысяч рублей за попытку подкупа патрульных на Чукотке Фото: Ольга ЮШКОВА.

На Чукотке суд вынес приговор жителю Якутии за покушение на дачу взятки. В городе Певек водитель грузовика попытался заплатить сотрудникам полиции, чтобы избежать ответственности за грубые нарушения. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все произошло 4 апреля в на улице Пугачева, недалеко от автомобильной заправки. Инспекторы остановили грузовик с прицепом. Выяснилось, что водитель находился в состоянии опьянения. Ранее его уже лишали прав за аналогичный проступок. Автомобилист не захотел снова отвечать по закону и решил откупиться от правоохранителей прямо на месте.

«Желая избежать административной ответственности, осужденный, находясь в служебном автомобиле, попытался передать сотрудникам полиции взятку в размере 20 тысяч рублей, положив деньги на заднее сиденье», – рассказали в следственном управлении СК России по Чукотскому автономному округу.

За попытку подкупа суд назначил мужчине крупный денежный штраф в размере 450 тысяч рублей. Те 20 тысяч, которые он предлагал патрульным, были полностью конфискованы государством. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.

