Сбил подростка на зебре: виновнику страшной аварии грозит реальный срок в Кузбассе

Сбившего 17-летнюю девушку на зебре водителя автокрана осудят в Кемерове Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Кемерове завершилось расследование уголовного дела в отношении 63-летнего водителя автокрана. Зимой мужчина сбил несовершеннолетнюю девушку прямо на пешеходном переходе. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Авария произошла в феврале. Мужчина ехал по улице Рукавишникова за рулем тяжелой техники. В это время проезжую часть переходила 17-летняя девушка. Водитель не уступил ей дорогу и совершил наезд. С места дорожно-транспортного происшествия пострадавшую экстренно забрали в больницу.

Как сообщает «Сiбдепо», в результате наезда пострадавшая получила многочисленные травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью, и была госпитализирована. Следователи установили все обстоятельства произошедшего. Материалы уголовного дела о нарушении правил дорожного движения уже передали в суд для рассмотрения. Водителю грозит до двух лет лишения свободы.

