В Приморье не пустили более пяти тонн кормов для животных из Китая

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора приостановило ввоз партии кормов и лакомств для домашних животных из Китая из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Решение принято 12 мая 2026 года после досмотра груза на складе временного хранения сотрудниками Владивостокского пограничного ветеринарного пункта.

В ходе проверки документации государственный инспектор выявил, что на транспортной упаковке продукции отсутствует обязательная маркировка на русском языке. Это нарушение не позволяет идентифицировать товар и контролировать его безопасность для животных и людей, поэтому дальнейшее движение партии весом 5,3 тонны было заблокировано.

После устранения выявленных нарушений груз может быть допущен к перевозке и реализации на территории региона.

